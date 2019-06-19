القنوات المالكة لحقوق بث كأس الأمم الأفريقية تطالب 'الأعلى للإعلام' بحماية حقها

Advertisements

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت، أون سبورت"، طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات، وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.





وشدد المجلس في بيان له، على ضرورة التزام كافة القنوات بحقوق الملكية الفكرية للقنوات، التي تقوم بتغطية الدورة، مؤكدًا أنه سيقوم بالتحقيق في أي خروقات تخص هذا الشأن، مناشدًا جميع النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، بضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات، والخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التس تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ومن ثم ينعكس إيجابيًا على صورة مصر على كافة الأصعدة.





وكان أعلن المجلس متابعته كافة الجهود والاستعدادت التي تُقوم بها كافة الهيئات الإعلامية، استعدادًا لبدء بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.







وأكد أنه يُثمن كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، والتي تسعى إلى إعلاء مكانة مصر، وتأكيد ريادتها للقارة الأفريقية.







وأهاب المجلس في بيانه، بالجميع، بضرورة مراعاة أهمية البطولة، وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذي يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة.



