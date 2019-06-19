أمير الكويت يصل إلى العراق في زيارة رسمية
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:16 م
ترجمة: دينا الشريف
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وصل أمير الكويت إلى العراق في زيارة رسمية نادرة للدولة المجاورة وسط تصاعد التوترات في الخليج الفارسي بين واشنطن وطهران.
استقبل الرئيس العراقي برهم صالح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في مطار بغداد يوم الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية كونا إن الزيارة، وهي الأولى منذ عام 2012، وسوف تركز على التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.
وجدير بالذكر أن الشيخ صباح الأحمد الصباح هو آخر زعيم يزور بغداد بعد مسؤولون من الولايات المتحدة وألمانيا وعمان.
استقبل الرئيس العراقي برهم صالح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في مطار بغداد يوم الأربعاء.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية كونا إن الزيارة، وهي الأولى منذ عام 2012، وسوف تركز على التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط الأسبوع الماضي بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.
وجدير بالذكر أن الشيخ صباح الأحمد الصباح هو آخر زعيم يزور بغداد بعد مسؤولون من الولايات المتحدة وألمانيا وعمان.
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