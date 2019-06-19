تفاصيل عرض النصر لخطف بافيز من كولو التشيلي

قدم أصحاب القرار في نادي النصر، عرضاً رسمياً، للتعاقد مع التشيلي إستبيان بافيز، لاعب خط وسط فريق كولو كولو التشيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ومازال نادي النصر يعاني من عدم وجود رئيس، بعد أن اعتذر سعود آل سويلم عن رئاسة النادي، وعدم تقدم أي شخص خلال فتح باب الترشح من قبل الهيئة العامة للرياضة، مرتين.





وبحسب ما أورده موقع “Red gol”فإن إدارة نادي كولو كولو التشيلي قد تلقت عرضاً رسمياً من نادي النصر، للحصول على خدمات بافيز، في “ميركاتو” الصيف.

وأوضح الموقع التشيلي، أن نادي النصر قدم عرضاً بقيمة 2 مليون دولار، من أجل الحصول على توقيع بافيز، لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى انتظار مسؤولي “العالمي” رد نادي كولو.





وكانت أنباء ترددت عن وجود النصر الإماراتي في سباق خطف بافيز، حيث قدمت هي الأخرى عرضاً إلى النادي التشيلي بقمية 600 ألف دولار، قوبل بالرفض.



