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"حول مسكنه لمخزن سلاح".. التحقيق مع عامل في العمرانية

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:14 م
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إيريني صفوت
 
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واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة اتهام عامل لتحويل مسكنه مخزن لإخفاء الأسلحة النارية، بدون ترخيص.

وكانت وردت معلومات لضباط قسم شرطة العمرانية تفيد قيام " م.ر " عامل في العقد الثالث من العمر، بتحويل مسكنه إلى مخزن للأسلحة، حيث كان يخفيها بإحدى الغرف، لحين بيعها للمترددين عليه من زبائنه. 

وأضافت التحقيقات أنه تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة، وبناء على ذلك تم الحصول على إذن من النيابة بضبط المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، أثناء قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته بندقيتين و13 خزينة و200 طلقة بدون ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة
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