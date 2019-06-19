'الأعلى للإعلام': نتابع كافة الجهود لتغطية كأس الأمم الأفريقية
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:11 م
ميسون أبو الحسن
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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن متابعته كافة الجهود والاستعدادت التي تُقوم بها كافة الهيئات الإعلامية، استعدادًا لبدء بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.
وقال المجلس في بيان له، إنه يُثمن كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، والتي تسعى إلى إعلاء مكانة مصر، وتأكيد ريادتها للقارة الأفريقية.
وأهاب المجلس في بيانه، بالجميع، بضرورة مراعاة أهمية البطولة، وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذي يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة.
وقال المجلس في بيان له، إنه يُثمن كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، والتي تسعى إلى إعلاء مكانة مصر، وتأكيد ريادتها للقارة الأفريقية.
وأهاب المجلس في بيانه، بالجميع، بضرورة مراعاة أهمية البطولة، وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذي يتناسب مع ما تحقق من إنجازات ملموسة على كافة الأصعدة.
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