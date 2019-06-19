ارتفاع الدين الإسباني إلى 30 مليار العام الماضى

تشير الأرقام التي نشرها بنك إسبانيا، إلى أن الدين العام للبلاد مستمر في النمو بمعدل مماثل لتلك التي حققها في السنوات الأخيرة، لتزداد ديون الإدارات العامة من شهر أبريل من العام الماضي إلى 30 مليار يورو.





وعلى وجه التحديد، فإن الهيئة التي يقودها بابلو هيرنانديز دي كوس، تحدد مبلغ الأموال التي يدين بها القطاع العام بمبلغ 1،18 مليار يورو، مما يسجل زيادة قدرها حوالي 10،000 مليون دولار مقارنة بنهاية العام المالي 2018؛ وبدوره، خفض نحو 17000 مليون مقارنة بشهر مارس الماضي ، وهو ما يرتبط بتركيز آجال الاستحقاق في أشهر معينة ، مثل شهر أبريل.





ومع هذه البيانات، بلغت نسبة الدين 96.83% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل ، مقارنة مع 97.09 % في ديسمبر.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد والأعمال، التي ترأسها نادية كالفينو، القائم بأعمال الوزير، "تتوافق بيانات أبريل 2019 مع هدف 95.8% بحلول نهاية عام 2019 في برنامج الاستقرار 2019 2022 "، وفقاً لوكالة أوروبا برس، اليوم.



