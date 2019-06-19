السيطرة على حريق في قوص .. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

Advertisements

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع وحدة الإطفاء بمركز قوص، جنوب المحافظة، على حريق نشب في إحدى المخابز والمحال التجارية.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، اخطارًا يفيد نشوب حريق بمخبز آلي ومحلات في مدينة قوص، جنوب محافظة قنا، دون سبب معلوم، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي.



تم السيطرة على الحريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.