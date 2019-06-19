ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 3 أشخاص جراء ضربات صاروخية قرب شركة نفط أجنبية جنوب العراق

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:06 م
إصابة 3 أشخاص جراء ضربات صاروخية قرب شركة نفط أجنبية جنوب العراق
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
ترجمة: دينا الشريف
 
Advertisements
أصاب صاروخ موقعًا في جنوب العراق تستخدمه شركات نفط أجنبية يوم الأربعاء بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة الأمريكية إكسون موبيل مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص والتهديد بتصعيد التوترات الأمريكية الإيرانية في المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي وقع بالقرب من مدينة البصرة جنوب العراق، وهذه هي المرة الرابعة خلال أسبوع التي تنطلق فيها الصواريخ بالقرب من المنشآت الأمريكية.

ويُذكر أن الهجمات الثلاثة السابقة على قواعد عسكرية أو بالقرب منها تضم القوات الأمريكية بالقرب من بغداد والموصل لم تسبب أي إصابات أو أضرار جسيمة.

وقال مصدر أمني عراقي، إنه يبدو أن الجماعات المدعومة من إيران كانت وراء حادث البصرة.

وقال الجيش العراقي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم الأربعاء بصاروخ كاتيوشا قصير المدى. بعد قصف موقع برجيسيا غرب البصرة بالقرب من حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني سبا الإيطالية.

وقالت الشرطة إن الصاروخ سقط على بعد 100 متر من جزء الموقع الذي استخدمته إكسون كمركز للعمليات والعمليات. وقال مصدر أمني انه تم اجلاء نحو 21 من موظفي اكسون بالطائرة الى دبي.

وقال بعض المسؤولين الغربيين إن الهجمات الأخيرة تبدو مصممة لإظهار أن إيران يمكنها أن تزرع الفوضى إذا أرادت ذلك.

ويخشى المسؤولون العراقيون من أن تصبح بلادهم، حيث تعمل ميليشيات شيعية قوية تدعمها إيران على مقربة من حوالي 5200 جندي أمريكي ساحة لأي تصعيد عنيف.

Advertisements
المزيد عن: شركة نفط ايران العراق الجيش الامريكي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر