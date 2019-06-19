إصابة 3 أشخاص جراء ضربات صاروخية قرب شركة نفط أجنبية جنوب العراق
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:06 م
ترجمة: دينا الشريف
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أصاب صاروخ موقعًا في جنوب العراق تستخدمه شركات نفط أجنبية يوم الأربعاء بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة الأمريكية إكسون موبيل مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص والتهديد بتصعيد التوترات الأمريكية الإيرانية في المنطقة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي وقع بالقرب من مدينة البصرة جنوب العراق، وهذه هي المرة الرابعة خلال أسبوع التي تنطلق فيها الصواريخ بالقرب من المنشآت الأمريكية.
ويُذكر أن الهجمات الثلاثة السابقة على قواعد عسكرية أو بالقرب منها تضم القوات الأمريكية بالقرب من بغداد والموصل لم تسبب أي إصابات أو أضرار جسيمة.
وقال مصدر أمني عراقي، إنه يبدو أن الجماعات المدعومة من إيران كانت وراء حادث البصرة.
وقال الجيش العراقي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم الأربعاء بصاروخ كاتيوشا قصير المدى. بعد قصف موقع برجيسيا غرب البصرة بالقرب من حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني سبا الإيطالية.
وقالت الشرطة إن الصاروخ سقط على بعد 100 متر من جزء الموقع الذي استخدمته إكسون كمركز للعمليات والعمليات. وقال مصدر أمني انه تم اجلاء نحو 21 من موظفي اكسون بالطائرة الى دبي.
وقال بعض المسؤولين الغربيين إن الهجمات الأخيرة تبدو مصممة لإظهار أن إيران يمكنها أن تزرع الفوضى إذا أرادت ذلك.
ويخشى المسؤولون العراقيون من أن تصبح بلادهم، حيث تعمل ميليشيات شيعية قوية تدعمها إيران على مقربة من حوالي 5200 جندي أمريكي ساحة لأي تصعيد عنيف.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم الذي وقع بالقرب من مدينة البصرة جنوب العراق، وهذه هي المرة الرابعة خلال أسبوع التي تنطلق فيها الصواريخ بالقرب من المنشآت الأمريكية.
ويُذكر أن الهجمات الثلاثة السابقة على قواعد عسكرية أو بالقرب منها تضم القوات الأمريكية بالقرب من بغداد والموصل لم تسبب أي إصابات أو أضرار جسيمة.
وقال مصدر أمني عراقي، إنه يبدو أن الجماعات المدعومة من إيران كانت وراء حادث البصرة.
وقال الجيش العراقي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم الأربعاء بصاروخ كاتيوشا قصير المدى. بعد قصف موقع برجيسيا غرب البصرة بالقرب من حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة إيني سبا الإيطالية.
وقالت الشرطة إن الصاروخ سقط على بعد 100 متر من جزء الموقع الذي استخدمته إكسون كمركز للعمليات والعمليات. وقال مصدر أمني انه تم اجلاء نحو 21 من موظفي اكسون بالطائرة الى دبي.
وقال بعض المسؤولين الغربيين إن الهجمات الأخيرة تبدو مصممة لإظهار أن إيران يمكنها أن تزرع الفوضى إذا أرادت ذلك.
ويخشى المسؤولون العراقيون من أن تصبح بلادهم، حيث تعمل ميليشيات شيعية قوية تدعمها إيران على مقربة من حوالي 5200 جندي أمريكي ساحة لأي تصعيد عنيف.
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