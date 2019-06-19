ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمين العام للأمم المتحدة يحث روسيا وتركيا على تحقيق استقرار أدلب

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:06 م
الأمين العام للأمم المتحدة يحث روسيا وتركيا على تحقيق استقرار أدلب
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
ترجمة - منة الشريف
 
Advertisements
دعا أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا وتركيا إلى تحقيق الاستقرار في محافظة إدلب السورية، حيث شن نظام بشار الأسد هجومًا آخر.

كما اتفقت كل من تركيا وروسيا في سبتمبر الماضي على تحويل إدلب إلى منطقة لنزع التصعيد تحظر فيها أعمال العدوان بشكل صريح.

لكن النظام السوري وحلفائه انتهكوا باستمرار شروط وقف إطلاق النار، وشنوا هجمات متكررة داخل المنطقة.

وقال جوتيريس للصحفيين في الأمم المتحدة "أناشد بشكل خاص ضامني أستانا - والاتحاد الروسي وتركيا، وخاصة بصفتي الموقعين على مذكرة التفاهم في سبتمبر 2018 بشأن إدلب - أن يستقر الوضع دون تأخير".

وأكد أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية".

"كان واضحا في البداية ولا يزال واضحا بعد أكثر من ثماني سنوات أن الحل يجب أن يكون سياسيا"، حيث أقامت القوات المسلحة التركية 12 مركز مراقبة في منطقة التصعيد في إدلب في مايو 2018 بعد الجولة التاسعة من محادثات السلام في أستانا، كازاخستان مع روسيا وإيران.

ولقد تجاهل نظام الأسد الاتفاقيات وشن إضرابات باستمرار في المنطقة.

حيث تخوض سوريا حربًا أهلية شريرة منذ أوائل عام 2011، عندما قام نظام الأسد بشن حملة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بضراوة غير متوقعة.
Advertisements
المزيد عن: سوريا روسيا تركيا العدولن الامين العام للامم المتحدة الامم المتحدة الاحتلال ادلب أنطونيو غوتيريس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر