الأمين العام للأمم المتحدة يحث روسيا وتركيا على تحقيق استقرار أدلب

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دعا أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، روسيا وتركيا إلى تحقيق الاستقرار في محافظة إدلب السورية، حيث شن نظام بشار الأسد هجومًا آخر.



كما اتفقت كل من تركيا وروسيا في سبتمبر الماضي على تحويل إدلب إلى منطقة لنزع التصعيد تحظر فيها أعمال العدوان بشكل صريح.



لكن النظام السوري وحلفائه انتهكوا باستمرار شروط وقف إطلاق النار، وشنوا هجمات متكررة داخل المنطقة.



وقال جوتيريس للصحفيين في الأمم المتحدة "أناشد بشكل خاص ضامني أستانا - والاتحاد الروسي وتركيا، وخاصة بصفتي الموقعين على مذكرة التفاهم في سبتمبر 2018 بشأن إدلب - أن يستقر الوضع دون تأخير".



وأكد أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية".



"كان واضحا في البداية ولا يزال واضحا بعد أكثر من ثماني سنوات أن الحل يجب أن يكون سياسيا"، حيث أقامت القوات المسلحة التركية 12 مركز مراقبة في منطقة التصعيد في إدلب في مايو 2018 بعد الجولة التاسعة من محادثات السلام في أستانا، كازاخستان مع روسيا وإيران.



ولقد تجاهل نظام الأسد الاتفاقيات وشن إضرابات باستمرار في المنطقة.



حيث تخوض سوريا حربًا أهلية شريرة منذ أوائل عام 2011، عندما قام نظام الأسد بشن حملة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بضراوة غير متوقعة.

