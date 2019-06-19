مدافع آسيوي يُطيح بثنائي أجنبي من التعاون

تسعى إدارة نادي التعاون، برئاسة محمد القاسم، للتخلص من ثنائي أجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص عدد المحترفين.





واعتمد الاتحاد السعودي للعبة، 7 لاعبين أجانب في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، إضافة إلى لاعب واحد مواليد لكل فريق، بعد الإطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين





وكان اتحاد الكرة السعودي، قرر في الموسم الماضي، زيادة عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية من 6 إلى 8، على أن يشارك 7 منهم بشكل أساسي على أرضية الملعب.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة التعاون، ستقوم بالتخلص من لاعبين محترفين، من أجل التعاقد مع مدافع آسيوي مميز، في “ميركاتو” الصيف.





وأوضحت الصحيفة السعودية، أن هناك اقتراح داخل إدارة التعاون، بإعارة أو بيع المدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو، وصانع الألعاب السوري جهاد الحسين، لضم مدافع آسيوي يفيد “السكري”.



