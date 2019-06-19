ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إريكسن بـ45 مليون إسترليني ولاعب
يستعد ريال مدريد للتقدم بعرض رسمي لتوتنهام؛ للحصول على خدمات لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن أن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 45 مليون جنية إسترليني مع إضافة لاعب على الصفقة وهو الإسباني سيبايوس، خاصة أن اللاعب الدنماركي على قائمة أولويات زيدان.
ويرغب ريال مدريد في استخدام سيبايوس؛ من
أجل التأثير على توتنهام في قرار بيع إريكسن، وعدم المغالاة في مطالبهم المادية.
وكان زيدان قد أبلغ سيبايوس بعدم الاعتماد
عليه في الموسم الجديد، ليطلب اللاعب الإسباني الشاب رسميًّا الرحيل عن ريال مدريد،
كما صرح إريكسن منذ أسبوعين، برغبته في الرحيل عن توتنهام لمحاولة القيام بشيء جديد.
ولا يتبقى لإريكسن سوى موسم واحد في عقده
مع السبيرز، ومن غير المرجح أن يوقع على عقد جديد، لذلك سيلجأ توتنهام للحصول على أكبر
استفادة ممكنة، خوفًا من رحيل الصيف المقبل دون مقابل.
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