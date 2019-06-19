كريم عبد العزيز يتصدر البوستر الدعائي لفيلم "الفيل الأزرق 2" (صورة)

طرحت شركة "سينرجي للإنتاج الفني"، البوستر الدعائي الأول لفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





واستخدمت الشركة المنتجة طريقة مبتكرة لظهور بطل الفيلم الفنان كريم عبد العزيز على البوستر، حيث ظهر مرتدياً عمامة بوجه مقلوب.