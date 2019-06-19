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جونسون: بريطانيا يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر أو ستدفع الثمن

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:53 م
جونسون: بريطانيا يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر أو ستدفع الثمن
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خاطر عبادة
 
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اقترب بوريس جونسون، من رئاسة وزراء بريطانيا المقبل يوم الثلاثاء، حيث حصل على 40 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من السباق، مع وعده الثابت بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

وفاز جونسون، الذي يواجه حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، بـ 126 من أصل 313 صوتًا، وبالتالي يذهب إلى الاقتراع الثالث بين 1400 بتوقيت جرينتش و 1600 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء مع أربعة مرشحين آخرين فازوا بـ 33 صوتًا أو أكثر.

وكان وزير الخارجية السابق متقدماً بفارق كبير عن بقية المجموعة، متقدماً الصدارة التي جعلت جونسون بالنسبة للكثيرين هو المنتصر الوحيد الذي لا مفر منه ليحل محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي وتولي مفاوضات بريطانيا بشأن الاتحاد الأوروبي المشؤومة حتى الآن.
وفي مقابلة مع شبكة بي بي سي، كرر جونسون تعهده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، مؤكداً مرة أخرى، أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الاستعداد لما يسمى بعدم الخروج بصفقة، والتركيز على الفوز بصفقة تجارية جديدة.

وقال جونسون:"يجب أن نخرج في 31 أكتوبر، وإلا، أخشى أن نواجه خسارة كارثية في الثقة بالسياسة".

 وأضاف :"31 أكتوبر هو عمليا بشكل ملحوظ.. واسمحوا لي أن أقول فقط إذا قلنا الآن أن لدينا موعدًا نهائيًا لا يكون موعدًا نهائيًا وسمحنا ليوم 31 أكتوبر، بأن يأتي ويذهب كما جاء مارس ويأتي ويأتي أبريل ويذهب وأعتقد أن الجمهور سوف ينظر إلينا بتزايد الحيرة. "
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