وحدات قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل لرتب عسكرية

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (جندي أول، جندي أمن) أعمال ميدانية، في وحدات قوات الأمن الخاصة.

وذكر بيانٌ نُشر عبر منصة «أبشر»، اطلعت عليه «عاجل»، أنّه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من الأحد 27 / 10 / 1440 هـ حتى يوم الخميس 1 / 11 / 1440، والرتب المطلوبة هي «جندي أول أمن» ويتطلب الحصول على دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة، و«جندي أمن» ويتطلب الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وتتضمَّن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهما خارج المملكة، وألا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يقل طوله عن 170 سم، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وألا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية، وألا يقل التقدير عن جيد.

كما تشمل الشروط- كذلك- حصول المتقدِّم على المؤهل الدراسي المطلوب وتكون دراسته انتظامًا، وأن يكون لائقًا طبيًّا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكل مراحل القبول، وعلى المتقدم تحري الدقة وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد أي طلب تثبت مخالفته لذلك.