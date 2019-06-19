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فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:43 م
فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل
فستان سهرة
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اخترنا لكِ مجموعة من فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل:

فستان مكشكش باللون الأحمر
اعتمدي معه تسريحة شعر جنونية لا سيّما الشعر الكيرلي الفوضوي، وضعي أحد اكسسوارات الورود.

الفساتين القصيرة البراقة
يمكنكِ اختيار هذا الفستان البراق الملون من بالمان Balmain أو للمسة مختلفة أكثر، اختاري هذا الفستان مع التصميم الغريب المطرز باللؤلؤ.

الفساتين المنفوشة مع الريش
يمكنكِ اعتماد لوك مختلف ومميز، للفساتين المنفوشة مع ألوان مميزة، كتصاميم Schiaparelli لهذا الموسم، مع الريش على منطقة الصدر، مناسبة للصبايا صاحبات الشخصية المرحة، وكذلك لصاحبات القوام الممتلىء، إذ تخفي منطقة الأرداف الممتلئة.

الفستان البليزر للمسة جريئة
لفتنا هذا الفستان البليزر الكلاسيكي، ورباط الخصر الذهبي للسكارف المطرز، هو ما سيجذبكِ لتعتمدي هذا الفستان بحفل توديع العزوبية، نسقيه مع الصندل المفتوح باللون الأسود، ليكتمل اللوك الجريء.
فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل
فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل
فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل
فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل
فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل
فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل
فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل
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