اخترنا لكِ مجموعة من فساتين سهرة تناسب إطلالتك في شهر العسل:





فستان مكشكش باللون الأحمر

اعتمدي معه تسريحة شعر جنونية لا سيّما الشعر الكيرلي الفوضوي، وضعي أحد اكسسوارات الورود.





الفساتين القصيرة البراقة

يمكنكِ اختيار هذا الفستان البراق الملون من بالمان Balmain أو للمسة مختلفة أكثر، اختاري هذا الفستان مع التصميم الغريب المطرز باللؤلؤ.





الفساتين المنفوشة مع الريش

يمكنكِ اعتماد لوك مختلف ومميز، للفساتين المنفوشة مع ألوان مميزة، كتصاميم Schiaparelli لهذا الموسم، مع الريش على منطقة الصدر، مناسبة للصبايا صاحبات الشخصية المرحة، وكذلك لصاحبات القوام الممتلىء، إذ تخفي منطقة الأرداف الممتلئة.





الفستان البليزر للمسة جريئة