الهلال يحسم الجدل حول تعاقده مع لاعب إنترناسيونال

كشفت تقارير صحفية إماراتية حقيقة سعي إدارة نادي الهلال السعودي إلى التعاقد مع للاعب فريق إنترناسيونال البرازيلي، إيدينيلسون دوس سانتوس.









وقالت صحيفة "إرم نيوز" أن مصدر قريب الصلة بنادي الهلال قد نفى ما تناقلته الصحف البرازيلية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مفاوضات النادي مع إيدينيلسون.









وكانت صحيفة ”gauchazh“ البرازيلية، أشارت إلى أن الهلال قدم عرضه الأول لفريق إنترناسيونال، ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي تم تقديمه، موضحة أن رفض الفريق البرازيلي للعرض الأول لا يعني أن التفاوض تم تجاهله بشكل نهائي.









ووفق الصحيفة البرازيلية، فإنه في حال توقيع اللاعب عقدًا مع الهلال فسيتلقى راتبًا بقيمة 750.000 ريال برازيلي شهريًا، مقابل عقد مدته أربع سنوات، بما يوازي 36 مليون دولار.









وقَدِمَ ايدينيلسون دوس سانتوس إلى إنترناسيونال في مارس 2017 على سبيل الإعارة من أودينيزي الإيطالي، وأصبح أحد الأعمدة الفنية للفريق، وفي يوليو من العام الماضي قام إنترناسيونال باستخدام خيار الشراء ووقع مع اللاعب حتى يونيو 2021.









ويمتلك اللاعب 112 مباراة مع القميص الأحمر وسجل تسعة أهداف.



