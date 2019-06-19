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برشلونة يطرد لاعبان لإعادة نيمار للكامب نو

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:40 م
برشلونة يطرد لاعبان لإعادة نيمار للكامب نو
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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة جهز خطة جديدة للتعاقد مع نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الجاري.


ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن برشلونة يفكر في التضحية بالثنائي كوتينيو وديمبيلي في نظير التعاقد مع نيمار بالصيف الحالي.


واضافت الصحيفة، أن كوتينهو وديمبيلي يمكنهما لعب دورا حاسما في عملية محتملة لعودة نيمار إلى كامب نو، فهناك تفكير بخروج الثنائي لنادي باريس سان جيرمان نظير الحصول على خدمات نيمار.
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