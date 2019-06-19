برشلونة يطرد لاعبان لإعادة نيمار للكامب نو

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة جهز خطة جديدة للتعاقد مع نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الجاري.









ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن برشلونة يفكر في التضحية بالثنائي كوتينيو وديمبيلي في نظير التعاقد مع نيمار بالصيف الحالي.







