بشرى سارة.. زيادة جديدة برواتب هذه الفئة من العاملين في الدولة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:43 م
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نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي نص على تعديل لائحة صندوق إعانات الطوارئ التنفيذية.
ونص التعديل الجديد وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للدولة بأن تستبدل الفقرة رقم 5 من اللائحة التنفيذية في القانون رقم 156 لعام 2002، والخاص بإعانات الطوارئ للعاملين بالدولة، لتصبح 100% على الأساسي وبحد أدنى 600 شهرياً.
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