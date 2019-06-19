طريقة عمل سوفليه بالنسكويك

مقادير سوفليه بالنسكويك

- بياض البيض : 2 حبة

- صفار البيض : 1 حبة

- نسكويك : 4 ملاعق كبيرة (شوكولاتة / بودرة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- سكر البودرة : نصف كوب

- الماء : كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- طحين : ملعقة كبيرة





طريقة تحضير سوفليه بالنسكويك

سخني الفرن على حرارة 180 دقيقة.

ادهني أكواب الفرن الصغيرة بالزبدة ورشة طحين.

انخلي السكر البودرة مع الكاكاو البودرة والطحين في طبق.

أضيفي كاكاو النسكويك والماء واخلطي جيداً حتى يصبح المزيج ناعم.

انقلي المزيج لقدر غير لاصق وضعيه على نار متوسطة مع التحريك لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف المكونات ويصبح القوام سميكاً ثم ازيليه عن النار واتركيه قليلاً.

اخفقي بياض البيض مع عصير الليمون حتى يتضاعف حجم البياض.

أضيفي السكر للخليط واخفقي.

أضيفي صفار البيض والفانيلا لمزيج الكاكاو والزبدة والطحين وحركي.

أضيفي بياض البيض بالتدريج بالخليط وحركي حتى تتجانس المكونات.

وزعي الخليط في الأكواب المجهزة وأدخليها للفرن لمدة 15 دقيقة.

ازيلي الأكواب من الفرن وقدميها ساخنة مع الآيس كريم أو رشة سكر بودرة حسب الرغبة.