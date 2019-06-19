"التموين" تتيح للمواطنين خدمات جديدة بماكينات صرف السلع





كشف مصدر مسؤول بمركز التكنولوجيا ونظم المعلومات بوزارة التموين، عن تعاقد الوزارة مع شركة "ضامن" لإضافة خدمات جديدة لماكينات الصرف منها سداد فاتورة الكهرباء والمياه وفاتورة التليفون والغاز وغيرها من الخدمات.





وأضاف المصدر، خلال تصريحات صحفية، أنه من المقرر إتاحة خدمة "ضامن" على كل ماكينات الصرف التابعة لشركة سمارت والمنتشرة بمختلف محافظات مصر، والمتاحة بمختلف منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية وأفرع جمعيتي.









وأشار، إلى أن هناك ما يقرب من 90 ألف ماكينة صرف مقررات تموينية وسلع فارق نقاط الخبز بمختلف أنحاء الجمهورية، بينما لا تتعدى عدد ماكينات البنوك 20 ألف ماكينة تقريبًا.





يأتي ذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لخدمة المواطنين، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.





يذكر أن شركة "ضامن" تابعة لشركة سمارت إحدى الشركات المسؤولة عن ماكينات صرف مقررات التموين وسلع فارق نقاط الخبز.