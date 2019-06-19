للرجيم.. طريقة سلطة التونة بالخس

مقادير سلطة التونة بالخس للرجيم

- لتحضير الصلصة :

عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

الخل الأحمر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- خس الآيسبرغ : 6 ورقات

- طماطم : 3 حبات

- خيار : 4 حبات

- التونا : علبتين (مفتتة)





طريقة تحضير سلطة التونة بالخس للرجيم

1- في وعاء، قطّعي أوراق الآيسبرغ بيديك كي لا يتغيّر لونها.





2- قطّعي الخيار إلى دوائر وضعيها فوق الآيسبرغ.





3- قطّعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة وأضيفيها إلى الوعاء.





4- ضعي التونة المفتتة فوق الخضار.





5- في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون الحامض، الخلّ الأحمر والملح.





6- اسكبي الصلصة فوق السلطة واخلطي جيّداً.



