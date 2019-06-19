للرجيم.. طريقة سلطة التونة بالخس
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:38 م
Advertisements
Advertisements
مقادير سلطة التونة بالخس للرجيم
- لتحضير الصلصة :
عصير الليمون : نصف كوب (حامض)
الخل الأحمر : ملعقة كبيرة
ملح : ملعقة صغيرة
- خس الآيسبرغ : 6 ورقات
- طماطم : 3 حبات
- خيار : 4 حبات
- التونا : علبتين (مفتتة)
طريقة تحضير سلطة التونة بالخس للرجيم
1- في وعاء، قطّعي أوراق الآيسبرغ بيديك كي لا يتغيّر لونها.
2- قطّعي الخيار إلى دوائر وضعيها فوق الآيسبرغ.
3- قطّعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة وأضيفيها إلى الوعاء.
4- ضعي التونة المفتتة فوق الخضار.
5- في وعاء صغير، اخلطي عصير الليمون الحامض، الخلّ الأحمر والملح.
6- اسكبي الصلصة فوق السلطة واخلطي جيّداً.
Advertisements
المزيد عن: وجبة غذائية وجبة الفطار وجبة الغذاء وجبة العشاء وجبات بسيطة وجبات ماكولات ست البيت رجيم مناسب ربات البيوت انواع الاطعمة امهات الطبخ والمطبخ اكلات للاطفال اكلات شهية اطعمة بسيطة ادوات المطبخ