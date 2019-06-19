"الزراعة": مصر تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج السمك البلطي (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا والثامن عالميًا في مجال الاستزراع السمكي.





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن مصر حققت طفرة كبيرة في هذا المجال خاصة بعد الكم الكبير من المزارع السمكية التي تم افتتاحها، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الصين مباشرة في إنتاج السمك البلطي.





وتابع، أن الإنتاج السمكي جزء من الأمن الغذائي للمواطنين، موضحًا أن مصادر البروتين للإنسان متنوعة مثل اللحوم والدواجن والاسماك، موضحًا أن الأسماك رغم أنها تعيش في المياه لكن كم استهلاكها للمياه ليس عالي، بما يساهم في التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة ان المياه التي تخرج من المزارع السمكية مخصبة وتدخل في الزراعة.



