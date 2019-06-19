ترامب يطلق حملة انتخابه رسميًا في ولاية فلوريدا.. واصفًا نفسه بالضحية

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أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية لعام 2020 لفترة رئاسية ثانية، يوم الثلاثاء، وصفًا نفسه أنه سيسير على نفس طريقه وفكره السياسي، كما وصف نفسه ضحية لمحاولات الديمقراطيين لمحاولاتهم المستمرة بالإطاحة به.



وقد أوضح ترامب في تجمع حاشد في ولاية فلوريدا، أنه سيدخل السباق الرئاسي مرة ثانية كمستقل، كما فعل في عام 2016، وبعدها تطرق إلى موضوعات الحملة التي ذكرها منذ أربعة أعوام، حيث ندد بالهجرة الغير شرعية،.



وصرح ترامب: " لقد امعنا النظر على تأسيس السياسة المحطمة، واستعادنا الحكومة بواسطة الشعب ومن أجلهم." مضيفًا: " طالما أبقيتم هذا الفريق في الساحة، لذهبنا معًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا."



وحذر أيضًا بشأن منافسيه الديمقراطيين بأنهم سيغيرون الولايات المتحدة جذريًا، لسعيهم المستمر لإضفاء الشرعية على المهاجرين عبر الحدود الجنوبية لزيادة وتعزيز قاعدتهم الانتخابية.

وقال أيضًا:" أنهم يريدون تدمير البلاد، ولكن هذا لن يحدث أبدًا."



كما وصف هذا الحزب بـ" الغوغاء اليسارين الراديكاليين" الذين يجلبون الاشتراكية إلى الولايات المتحدة.

وند أن أي شخص سيقوم بالتصويت لهذا الحزب في انتخابات 2020، هو تصويت لصعود الاشتراكية الراديكالية وتدمير الحلم الأمريكي.



وقال ترامب: "أقف أمامكم الليلة لإطلاق حملتي رسميًا لفترة ولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة". "أعدك أنني لن نخذلكم أبدًا".



جدير بالذكر أن حزب الديمقراطيين يتكون من 24 عضوًا يتنافسون لترشيح حزبهم في السباق الرئاسي ضد ترامب في انتخابات نوفمبر 2020.





