أول رد من اتحاد جدة على مفاوضات كهربا

تحدث عبد الله شرف الدين عضو شرف نادي اتحاد جدة السعودي عن حقيقة اقتراب الدولي محمود عبدالمنهم "كهربا"، نجم فريق الزمالك المصري، من العودة لصفوف فريق "العميد"، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت أنباء ترددت في الفترة الاخيرة، عن دخول إدارة نادي الاتحاد، في مفاوضات مع كهربا، بعد أن تداولت صورة للاعب مع عضو شرف النادي.

ويرتبط شرف الدين بعلاقة قوية مع نجم الزمالك؛ إذ كان المفوض الذي قام باستقطاب كهربا للانضمام إلى فريق الاتحاد، في المرة السابقة.

وقال شرف الدين في تصريحات نقلها موقع "سبورت 360": "من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي".

وتابع: "في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته".

ويشهد فريق الاتحاد حالة من الاستقرار في الجهاز الفني بتواجد المدرب التشيلي لويس سييرا، كما تولى أنمار الحائلي رئاسة نادي "العميد" مساء أمس الثلاثاء، بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة.

ولعب كهربا صاحب الـ25 عاماً، في نادي الاتحاد قادماً من الزمالك، في يونيو 2016، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، وشارك في قرابة 53 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 24 هدفاً وصنع 9 آخرين.