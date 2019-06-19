متظاهرون في نيبال يطالبون الحكومة بالابتعاد عن أمانات الاستثمار
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 12:35 م
ترجمة منار طارق
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اجتمع آلاف الاشخاص في العاصمة النيبالية للاحتجاج على التشريعات المقترحة التي من شأنها ان تسمح للحكومة بتأميم صناديق مجتمعية ودينية مسؤولة عن تنظيم المهرجانات والاحتفالات منذ قرون. وقد تجمع المتظاهرون بالقرب من مكتب رئيس الوزراء في كاتماندو يوم الاربعاء وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة ويغلقون الطريق.
لم تقع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. تعود الصناديق إلى الأجيال السابقة وتديرها المجتمعات لدعم أهداف محددة، مثل الحفاظ على المعبد أو تنظيم حفل ديني سنوي، ويتم تمويلها عادة عن طريق التبرعات، وبعضها يمتلك حصة كبيرة من الممتلكات او اراضي. وقد أعلن رئيس الوزراء يوم الثلاثاء انه سيتم سحب مشروع القانون، ويريد المتظاهرون الغاءه بالكامل وعدم إعادته مرة أخرى.
لم تقع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. تعود الصناديق إلى الأجيال السابقة وتديرها المجتمعات لدعم أهداف محددة، مثل الحفاظ على المعبد أو تنظيم حفل ديني سنوي، ويتم تمويلها عادة عن طريق التبرعات، وبعضها يمتلك حصة كبيرة من الممتلكات او اراضي. وقد أعلن رئيس الوزراء يوم الثلاثاء انه سيتم سحب مشروع القانون، ويريد المتظاهرون الغاءه بالكامل وعدم إعادته مرة أخرى.
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