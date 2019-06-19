خاص| هشام عبد الحميد: نادي مصر صعد للدوري بمجهود الجميع.. فاروق يستحق فرصة المنتخب.. وسنفوز ببطولة إفريقيا

يعد هشام عبد الحميد أحد الأعمدة الرئيسية في قوام فريق إف سي مصر على مدار الموسمين السابقين، ليقود فريقة للصعود للدوري الممتاز، لأول مرّة في التاريخ.









وعن مشوارة مع كرة القدم، وعوامل صعود إف سي مصر، والصعوبات التي واجهت الفريق، وأصعب اللحظات في الموسم المنقضي، وعوامل البقاء في الموسم المقبل، واللاعبين الذي يفضل التعاقد معهم، أجرى "الفجر الرياضي" حواراً من اللاعب المُلقّب بالدينامو نستعرضة في السطور التالية :









- في البداية، ما هي بطاقة التعارف الخاصة بك؟

هشام عبد الحميد عماره، من مواليد 20 مايو 1989، في مركز تلا، بمحافظة المنوفية.









- أين ومتي مارست كرة القدم؟

في سن الدراسة بمرحلة الإبتدائي كنت دائماً أشارك في دوري المدارس، كما شاركت في إختبارات الموهوبين التي أقيمت على ستاد شبين والتي كانت سبباً في أن أنضم لقطاع الناشئين بنادي الزمالك حيث كان يتواجد مدربي الأندية في تلك الإختبارات لإختيار اللاعبين البارزين.









- ماذا عن فترة تواجدك بالزمالك؟

إنتلقت للزمالك في سن 14 سنة حتى 21 سنة، مع اللاعبين مصطفى حجاب، وحسام عرفات، وكنت قريب من الصعود للفريق الأول بالزمالك، قبل أن أتخذ قرار بالرحيل عن القلعة البيضاء، عقب ظهور فرصة للعب في الجيش القطري في تجربة قصيرة استمرات 7 شهور.









- ما الأندية التي التحقت بها بعد ذلك؟

عقب عودتي من قطر، قمت بالتوقيع لفريق الشرقية لثلاث سنوات، الموسم الأول لم يستكمل بسبب مذبحة بورسعيد، وإكملت تعاقدي للموسم الثاني، ثم إنتقلت لنادي بتروجت بالدوري الممتاز، لموسم واحد، مقابل دفع 70 ألف جنية، للشرقية، ثم إنتقلت لمنتخب السويس، موسمين، ثم العودة للدوري الممتاز عبر فريق النصر للتعدين، قبل أن إنتقل لإف سي مصر قبل موسمين، ويتبقى موسم واحد في تعاقدي وهو الموسم المقبل.









- ما أسباب تأهل إف سي مصر للدوري الممتاز؟

يتواجد ليدنا مجلس إدارة يدعم الجهاز الفني واللاعبين، بشكل مستمر، بجانب توفير كافة المقومات للصعود، رغم أن الهدف قبل بداية الموسم لم يكن هو الصعود، لكننا نجحنا في الإبتعاد عن الضغوطات، والأضواء، بجانب تواجد لاعبين أصحاب خبرات، ومدير فني يملك تاريخ كبير، وفي النهاية تحقق الهدف الأكبر بالتأهل للمرّة الأولى في تاريخ نادي مصر، كما شاركت بصفة أساسية طوال الموسم ماعدا لقاء وحيد للإصابة.









- ماذا عن الصعوبات وأصعب اللحظات في مشوار الصعود ؟

واجهنا عدة صعوبات، بسبب قوة المجموعة، وشراسة المنافسة، وتعد مباراة القناة هي الأصعب، ونجحنا في حسمها في الوقت القاتل، وكانت محطة هامة نحو تحقيق الإنجاز.









- من اللاعب الذي تتمنى تواجدة مع إف سي مصر؟

يوجد أكثر من لاعب مميز في الدوري الممتاز منهم كينو ومحمد فاروق ثنائي بيرامدز، وفوافي وجون أنطوي لاعبا المقاصة.









هل إف سي مصر قادر على البقاء بالممتاز؟

الجهاز الفني أبقى على ما يقرب من 17 لاعب، كما سيتم دعم القائمة بصفقات جديدة، وسنلعب من أجل هدف واحد وهو البقاء والتواجد وسط الكبار، لأننا نملك مقومات وعوامل تسعدنا على عدم العودة للقسم الثاني.









- هل توقع فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية؟.

أتمنى أن نفوز باللقب نظراً لإقامة البطولة في مصر، لكن يوجد أكثر من منتخب قوي وأتوقع أن يتواجد في المربع الذهبي مصر والسنغال وكوت ديفوار والمغرب.









- من اللاعب الذي كان يستحق التواجد في المنتخب حالياً ؟

محمد فاروق لاعب بيراميدز، وعبد الله جمعه لاعب الزمالك.









- في النهاية من لهم الدور الأبرز في مشوارك الرياضي والشخصي؟

بالطبع والدي ووالدتي وأشقائي لهم الدور الأكبر والأبرز فيما أصل إلية، بجانب عدة أشخاص لهم دور أيضا وهم كابتن شوقي الديب وكابتن سيد سلامة وكابتن عمرو المطراوي، وكابتن خالد جلال، والثنائي الأحمدي الشلبي، وعلاء عبد المنعم.



