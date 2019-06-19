استقرار مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تطورات تجارية جديدة، وفي ترقب قرارات الفيدرالي وإعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر مؤشر "ستوكس600" مُسجلاً 384.8 نقطة، كما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5511.5 نقطة.









وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.09 بالمئة عند 12321.1 نقطة، بينما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة مُسجلاً 7451.5 نقطة.





وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1196 دولار.





وتفاءل المستثمرين بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العلاقات التجارية مع الصين، حيث أعلن أنه سيلتقي بالرئيس شي جين بينغ في قمة الـ20 الأسبوع المقبل.





وذكر ترامب أمس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت في مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني، وسوف نلتقي في اجتماع طويل الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين باليابان".





ومنذ الشهر الماضي والعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تشهد منعطفاً خطيراً عبر زيادة التعريفات الجمركية على الواردات المتبادلة.





وفي سياق منفصل شدد رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس على أن البنك قد يتخذ مزيد من التدابير في السياسة النقدية سواء بخفض معدل الفائدة أو شراء مزيد من السندات بهدف الإبقاء على معدل التضخم عند المستهدف.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات التضخم وأسعار المنتجين والمنازل في بريطانيا، وبيانات الحساب الجاري في منطقة اليورو.





كما ينتظر المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم بشأن معدل الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول.