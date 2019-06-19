وفاء عامر تكشف تفاصيل "حكايتي" لـ"الستات ميعرفوش يكدبوا"

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية سهير جوده ومنى عبدالغني على قناة CBC، الفنانة وفاء عامر، اليوم في تمام الثالثة عصرًا.

وتتحدث عامر خلال الحوار عن كواليس بدايتها في عالم الفن والدراما، وتتطرق إلى أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني، والجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة.

وتكشف عامر تفاصيل دورها في مسلسل" حكايتي" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، وقدمت خلاله دورًا أشاد به النقاد والمشاهدين، إذ توضح أبرز التحديات التي واجهتها خلال أداء الدور وكيف تغلبت عليها، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة.