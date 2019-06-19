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"إنترناسيونال" البرازيلي يرفض بيع لاعبه "إدينيلسون" لـ "الهلال"

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:24 ص
إنترناسيونال البرازيلي يرفض بيع لاعبه إدينيلسون لـ الهلال
اللاعب إدينيلسون دو سانتوس
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الفجر السعودي
 
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كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تلقي إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، عرضًا من الهلال لضمّ لاعب المحور في الفريق إدينيلسون دو سانتوس.

 

وبحسبما نقلت صحيفة "جلوبو" الواسعة الانتشار في البرازيل، فإن إدارة إنترناسيونال رفضت العرض لحاجتها الشديدة إلى اللاعب.

 

الصحيفة البرازيلية وصفت عرض الهلال بالجيد للغاية علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاماً ولعب مع فريقه الموسم الحالي 8 مباريات سجّل فيها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

 

 

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