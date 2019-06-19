انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ووسط تطورات تجارية وسياسية.





وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.2 بالمئة عند 1348.70 دولار للأوقية.









كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمئة مُسجلاً 1343.91 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.620.





وينتظر المستثمرون نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم بشأن معدل الفائدة، وسط توقعات الإبقاء عليها.





وانتشرت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة أفادت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفكر في الإطاحة بجيروم باول من منصبه، وعلق ترامب على تلك التقارير قائلاً "لنرى ماذا سيفعل".





كما أن "لاري كودلو" مستسشار ترامب الاقتصادي صرح بأن الرئيس الأمريكي لا يفكر في الإطاحة برئيس الفيدرالي في الوقت الحالي.





وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، أكد ترامب أمس أنه يعتزم لقاء نظيره الصيني الأسبوع المقبل في اجتماعات قمة الـ20، "تحدثت في مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني، وسوف نلتقي في اجتماع طويل الأسبوع المقبل".





وفي سياق منفصل أطلق الرئيس ترامب بشكل رسمي حملته الانتخابية لفترة رئاسة ثانية وذلك من مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.