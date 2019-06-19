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محمد صلاح يختار تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:16 ص
محمد صلاح يختار تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
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علي نبوي
 
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اختار محمد صلاح المدير الفني السابق للزمالك، والحالي لنادي إف سي مصر تشكيل منتخب مصر لمباراته المقبلة أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا بعد غد الجمعة.


وجاء تشكيل منتخب مصر من وجهة نظر مدرب الزمالك السابق كالتالي :-


حراسة المرمى : أحمد الشناوي


خط الدفاع : أحمد المحمدي - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أيمن أشرف


خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمود "تريزيجيه" - وليد سليمان


خط الهجوم : محمد صلاح

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