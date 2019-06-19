الثقافة تعيد ترميم "جدة دوم" وفتح أبوابه من جديد

Advertisements

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان عن إعادة ترميم مبنى «جدة دوم»، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وفتح أبوابه من جديد، ليعود كما كان حاضنا لمعارض الحركة الفنية التشكيلية، والمناسبات الثقافية المختلفة، وذلك خلال زيارته أمس للمبنى الذي تأسس في السبعينات الميلادية كأول صالة عرض فني متخصصة في جدة.



ويقع مبنى «جدة دوم» ذو التصميم الفريد في تقاطع شارع فلسطين مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز «الستين» في حي «الشرفية»، وكان قبل خروج المبنى عن الخدمة منصة مهمة للعروض الفنية، وتتمثل مبادرة وزير الثقافة في إعادة تأهيل المبنى من جديد، لما يمثله كنواة محفزة لصالات عرض الأعمال الفنية في المدينة، إذ أعقب ذلك مشاريع مماثلة في نهاية السبعينيات الميلادية.



وحددت وزارة الثقافة «الفنون البصرية» و»المواقع الثقافية والأثرية» كقطاعين ضمن 16 قطاعا ستتركز عليها جهودها وأنشطتها، والتي أعلنت عنها في تدشين استراتيجيتها وتوجهاتها، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة للاعتناء بالمواقع الأثرية والمباني التاريخية وضرورة الحفاظ عليها وصيانتها لما تحمله من قيمة حضارية.



