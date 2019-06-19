تعرف على قمية إجمالي دفعات برنامج حساب المواطن
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:11 ص
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أعلن برنامج حساب المواطن عن قيمة دفعات برنامج حساب المواطن، حيث قال إن المبالغ ارتفعت لتصل إلى 45 مليار ريال حتى الدفعة الـ 19 ليونيو الجاري.
وفي نفس السياقـ قال القحطاني، متحدث حساب المواطن في على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تدرج قيمة دفعات البرنامج وفقًا لزيادة اعداد المستفيدين وقيمة الدعم المصروف".
وكانت الدفعة الأولى من حسب المواطن قد بلغت 2 مليار ريال ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 2.5 مليار ريال في الدفعة الـ 11 لتظل ثابتة حتى الدفعة الـ 19 ليصل إجمالي إنفاق دعم البرنامج إلى 45 مليار ريال منذ انطلاقه .
ويشار إلى الإستفادة من برنامج حساب المواطن وفق معايير محددة منها دخل الأسرة وعدد افرادها وغيرها من العوامل التي يتم تحديد قيمة الدعم على أساسها لصرف عدم حساب المواطن.
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