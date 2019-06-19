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مسئول كوري: مصر شريك مهم.. وأحد الأسواق الهامة فى أفريقيا

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:14 ص
مسئول كوري: مصر شريك مهم.. وأحد الأسواق الهامة فى أفريقيا
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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يحي حلمي
 
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قال جونج ووك، رئيس فريق عمل أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الكورى للسياسات الاقتصادية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا شهدت تحسن كبير بشكل كمى ونوعى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر شريك هام لكوريا وأحد الأسواق الهامة فى أفريقيا بالنسبة  لكوريا، مؤكدا أن نطاق التعاون بين البلدين سيشهد توسعا خلال الفترة القادمة.

وأضاف فى كلمته خلال ورشة العمل التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء حول التعاون مع كوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن كوريا ومصر اكتسبوا  مزيد من الخبرات بين البلدين.

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