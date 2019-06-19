السيتي يقدم عرضاً ضخماً للتعاقد مع كوليبالي

جهز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضاً ضخماً للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي خلال الصيف الجاري.





وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، إن مانشستر سيتي يجهز عرضا بقيمة 95 مليون يورو من أجل ضم كوليبالي من نابولي هذا الصيف.





وتابعت الصحيفة أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي يفكر في تغيير موقفه من رحيل كوليبالي واستغلال المقابل المالي لكبير لبيع السنغالي لضم الثنائي خاميس رودريجيز من ريال مدريد وكوستاس مانولاس من روما.





وأشارت الصحيفة إلى أن كوليبالي يرغب في الرحيل عن نابولي واللعب في الدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب جوارديولا.





ويملك كوليبالي عدة عروض من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس في الصيف الجاري.



