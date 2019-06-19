ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السيتي يقدم عرضاً ضخماً للتعاقد مع كوليبالي

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:14 ص
السيتي يقدم عرضاً ضخماً للتعاقد مع كوليبالي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

جهز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضاً ضخماً للتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي خلال الصيف الجاري.


وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، إن مانشستر سيتي يجهز عرضا بقيمة 95 مليون يورو من أجل ضم كوليبالي من نابولي هذا الصيف.


وتابعت الصحيفة أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي يفكر في تغيير موقفه من رحيل كوليبالي واستغلال المقابل المالي لكبير لبيع السنغالي لضم الثنائي خاميس رودريجيز من ريال مدريد وكوستاس مانولاس من روما.


وأشارت الصحيفة إلى أن كوليبالي يرغب في الرحيل عن نابولي واللعب في الدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب جوارديولا.


ويملك كوليبالي عدة عروض من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس في الصيف الجاري.

 


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر