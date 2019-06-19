فالنسيا يقدم عرضا رسميا لضم منبوذ برشلونة

يرغب نادي فالنسيا الإسباني في ضم البرازيلي رافينيا الكانتارا، لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن فالنسيا سوف يتحرك بصورة رسمية لضم رافينيا من برشلونة وسيقدم عرض رسمي إلى البارسا لكنه لن يصل إلى 15 مليون يورو وهو المقابل الذي يريده الفريق الكتالوني لبيع البرازيلي هذا الصيف.





وتابعت الصحيفة أن فالنسيا يريد إقناع برشلونة بالتخلي عن رافينيا بسبب عدم مشاركة البرازيلي منذ فترة وعانى من إصابة طويلة في الفترة الماضية قبل حصوله على التصريح الطبي أمس.





وأشارت الصحيفة إلى أن رافينيا يريد الرحيل عن برشلونة واللعب في فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الذي يجده في فالنسيا.





وختمت الصحيفة تقريرها بأن رافينيا يملك عدة عروض أخرى مثل آينتراخت فرانكفورت وسيلتا فيجو لكن وجهة فالنسيا هى الأقرب له في الصيف الجاري.