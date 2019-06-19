تراجع الصادرات اليابانية في مايو الماضي للشهر السادس على التوالي،

انخفضت الصادرات اليابانية في مايو الماضي للشهر السادس على التوالي، حيث ساهم ذلك مع ارتفاع الواردات في تسجيل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزاً تجاري.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في اليابان اليوم الأربعاء أن الصادرات انخفضت في الشهر الماضي بنحو 7.8 بالمئة على أساس سنوي، ومقابل تراجع بنسبة 2.4 بالمئة في أبريل.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الصادرات اليابانية ستتراجع بنسبة 7.7 بالمئة.





وعلى صعيد الواردات اليابانية فانخفضت بنحو 1.5% بالمئة في مايو الماضي، ومقابل توقعات ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة.





وسجلت اليابان عجزاً في الميزان التجاري عند مستوى 967.1 مليار ين في الشهر الماضي، مقابل توقعات بتسجيل عجز عند مستوى 979.2 مليار ين.





وزادت صادرات اليابان للولايات المتحدة في الشهر الماضي بنسبة 3.3 بالمئة، بدعم الارتفاع في شحنات السيارات بنحو 9.9 بالمئة، وعلى الجانب الآخر انخفضت واردات طوكيو من واشنطن بنحو 1.6 بالمئة.





وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.07 بالمئة إلى 108.37 ين.