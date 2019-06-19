7 ملايين ريال للمرحلة الثالثة بمشروع متنزه جبل الشعبة بالأحساء

Advertisements

وقعت أمانة الأحساء عقدا لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع متنزه جبل الشعبة شمال شرق واحة الأحساء، حيث يشمل الأعمال الميكانيكية لتشغيل البحيرات والشلالات، وتركيب ألعاب المغامرات، وتجهيز المسطحات الخضراء والأشجار وزيادة الرقعة الزراعية.



وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن خطوات البدء في أعمال مرحلة المشروع والإنجاز خلال المدة المقررة لذلك جارية في الفترة الحالية، وأن التكلفة الإجمالية لعقد تنفيذ المرحلة بلغت أكثر من سبعة ملايين ريال، وسيجري طرح المرحلة الرابعة من المشروع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، وتتضمن عناصر ترفيهية وخدمية عدة، من بينها مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي، وموقع لسباقات المركبات الرملية، وجسور مشاة تعبر الشلالات، ومواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات، وممرات مشاة ومناطق مظللة، وموقع لعربات الطعام، وتسوير المتتزه بنباتات تسلق، وإنشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لا تعيش بالمناطق الحارة، وتوفير نظام تبريد للأجواء، خاصة في فصل الصيف.





ما الذي أنجز في المرحلتين الأولى والثانية؟

ساحات تزلج جبلية، ومظلات للجلوس

ساحات خاصة بإقامة الفعاليات والأكشاك المؤقتة للمناسبات العامة

مجاميع ألعاب الأطفال، وممرات المشاة

تنفيذ أعمال زراعية ومسطحات خضراء

تركيب الإنارة الليلية للممرات والطرق الداخلية للمنتزه

مواقف للمركبات، والتلفريك المعلق الذي يبلغ طول مساره 1500 متر

بحيرتان سفلية وعلوية على مساحة 10 آلاف متر مربع

شلالان بطول 1100 متر على شكل تضاريس الجبل

3 جسور شد خشبية معلقة تتراوح أطوالها بين 190 و320 مترا طوليا

الحبل الطائر (sky rope)، آبار مياه جوفية.

دورات مياه في مواقع مختلفة من الجبل.



