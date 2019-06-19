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سقوط 3 اختطفوا شخصا وطلبوا 2 مليون جنيه فدية.. و"قطعة آثار" كلمة السر

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:09 ص
سقوط 3 اختطفوا شخصا وطلبوا 2 مليون جنيه فدية.. وقطعة آثار كلمة السر
المتهمون
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هبة عبد الحفيظ
 
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نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على ٣ أشخاص لخطفهم شخصًا وطلب فدية ٢ مليون جنيه لخلافهم على بيع قطعة آثار.

وتبلغ لمركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط بقيام (صاحب كافيتريا له معلومات جنائية - وشقيقه "مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) باستدراج أحد المواطنين مزارع – مقيم دائرة المركز وإصطحابه بسيارة ميكروباص والتوجه به لجهة غير معلومة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والقليوبية محل إقامتهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام (المجني عليه) بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ (مليون و200 ألف جنيه) في مقابل بيعه قطع أثرية لهم وعدم الوفاء بذلك أو رد المبلغ، فاتفقوا فيما بينهم على اختطافه.

وبتاريخ الواقعة توجه الأول والثاني لمنطقة سكن المجني عليه واستدرجاه إلى منزلهما واحتجازه، وقام الثالث بالاتصال بشقيق المجني عليه وطلب منه مبلغ (2 مليون جنيه) كفدية لإطلاق سراحه، كما تم ضبط الشريحة المستخدمة، وتم تحرير المختطف وبمواجهته أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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