جلسة استماع جديدة لمتهمة نيمار بالاغتصاب

استمعت شرطة ساو باولو للمرة الثانية لعارضة الأزياء ناغيلا تريندادي منديش دي سوزا، التي تتهم مواطنها نجم كرة القدم البرازيلية، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، باغتصابها في باريس.









توجهت تريندادي إلى مركز للشرطة في جنوب ساو باولو بصحبة محاميها الجديد كوزمي أراوغو، والذي أكد أن الشرطة طلبت من موكلته على الخصوص هاتفها المحمول لفحصه، لكن الشابة قالت إنها أضاعته بعد جلسة الاستماع الأولى لها في 7 يونيو .









وأضاف المحامي عند الخروج من مركز الشرطة، أن الهاتف بقى في سيارة محاميها السابق دانيلو غارسيا دي أندرادي، أو في المنزل الذي ذهبت إليه بعدما غادرت مركز الشرطة".









وكانت عارضة الأزياء الشابة (26 عاما) التي أقرت أنها أرادت ممارسة الجنس مع نيمار، لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التي جمعتهما في باريس منحنى عنفياً، تطرقت الأسبوع الماضي إلى السرقة المزعومة لجهاز لوحي إلكتروني يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول أنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار.