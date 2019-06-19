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نظمت الملحقية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لقاء للممارسين الصحيين السعوديين العاملين في أمريكا وكندا وبعض طلاب التخصصات الصحية في مدينة شيكاغو.



وتطرق الدكتور الربيعة إلى مستقبل القطاع الصحي السعودي في ضوء رؤية المملكة 2030، مستمعا إلى تجارب الحضور واقتراحاتهم، داعيا في الوقت ذاته إلى المشاركة في المؤتمرات الطبية التي تعقد في المملكة لتبادل الخبرات مع الزملاء في المستشفيات السعودية.



وتم الاتفاق خلال اللقاء على تأسيس رابطة للممارسين الصحيين السعوديين في أمريكا وكندا، بهدف تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الرابطة، وتحقيق وتنمية الفكر والتواصل الثقافي والاجتماعي لأعضاء الرابطة، إضافة إلى إبراز تفوق الممارس الصحي السعودي، وكذلك الاستفادة من المميزين من أعضاء الرابطة في تطوير القطاعين الصحي والتعليمي في المملكة.



من أهداف تأسيس الرابطة:



تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الرابطة

تحقيق وتنمية الفكر والتواصل الثقافي والاجتماعي لأعضاء الرابطة

إبراز تفوق الممارس الصحي السعودي

الاستفادة من المميزين من أعضاء الرابطة

المساعدة في قبول الطلبة والباحثين والمرضى السعوديين في الجامعات الأمريكية.

