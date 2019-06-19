قطاع البنوك التجارية يقود بورصة "البحرين" للصعود بمستهل التعاملات

قاد قطاع البنوك التجارة والخدمات والإستثمار ، بورصة البحرين للصعود بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، المؤشر وارتفع العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.19% رابحا 2.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1454.1 نقطة.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 4.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.4 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.73% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.36%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.92% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.33% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%.



