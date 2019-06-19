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حقوقي ليبي يكشف أدلة على تعذيب ضباط قطريين ‏لليبيين في تاورغاء

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:55 ص
حقوقي ليبي يكشف أدلة على تعذيب ضباط قطريين ‏لليبيين في تاورغاء
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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قدم الحقوقي الليبي سراج التاورغى مذكرة شاملة لعضو البرلمان العربي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري علاء عابد، عن تطور أوضاع ‏حقوق الإنسان في ليبيا وانتهاكات الميليشيات ‏والجماعات الإرهابية فيها، وأدلة جديدة ‏على جرائم و انتهاكات ضباط قطريين ضد أهالي تاورغاء الليبية، التي شهدت تهجير سكانها قسرا منذ 2011.

و‏تضمنت المذكرة توثيقاً لانتهاكات تعرض لها سكان المدينة ‏من قتل خارج نطاق القانون، واعتقال تعسفي، وتعذيب وحشي على ‏يد الميليشيات المسلحة، كما وثقت المذكرة إشراف ضباط الاستخبارات ‏القطرية على عمليات التعذيب لسكان المدينة.

وقدم الحقوقي الليبي لرئيس ‏لجنة حقوق الإنسان أسماء بعض المسؤولين الرسميين القطريين المتورطين في التعذيب، وأدلة ‏على تورطهم في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ، إلى جانب ‏أسماء عشرات من الأرهابيين الموجودين بطرابلس، في حماية ‏حكومة فايز السراج، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ‏خليفة حفتر.

وتضمنت المذكرة أيضاً شرحاً وافياً لدور تركيا في ليبيا، من خلال الدعم اللوجيستي وبالأسلحة للجماعات الإرهابية المختلفة في ليبيا. 

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