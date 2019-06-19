محمد صلاح يوزع هدايا ليفربول لمنتخب مصر

وزع محمد صلاح نجم ليفربول هدايا ناديه الإنجليزي في معسكر منتخب مصر وهى عبارة عن مجموعة من علب الحلوى والشيكولاتة وصلت لنجم الريدز قبل مباراة زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا.

كان محمد صلاح قد تسلم طردًا من ليفربول الإنجليزي فور انضمامه لمعسكر القاهرة وتبين فيما بعد أنه عبارة عن علب حلوى وشيكولاتة فما كان من محمد صلاح إلا أن قام بتوزيعها على اللاعبين.