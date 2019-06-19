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منصور بن مشعل يتولى الإشراف على كرة القدم بنادي الأهلي

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:48 ص
منصور بن مشعل يتولى الإشراف على كرة القدم بنادي الأهلي
منصور بن مشعل
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الفجر السعودي
 
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أعلن نادي الأهلي تسلُّم الأمير منصور بن مشعل؛ مهام الإشراف العام على كرة القدم بالنادي.

 

وتمّ اعتماد الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي، التي جاءت على النحو التالي:

 

محمد شلية؛ إدارياً للفريق الأول، ماجد الطويرقي؛ مدير الفريق الكروي الأول، أحمد بامعوضة؛ مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي، محمد الحارثي؛ مديراً لقطاع الناشئين والشباب.

 

يأتي ذلك بعدما تمّ تنصيب أحمد الصائغ؛ رئيساً لمجلس إدارة النادي، مساء أمس، بالتزكية لمدة 4 أعوام مقبلة.

 

ومن المتوقع أن يعلن الأمير منصور؛ في الساعات القليلة المقبلة، صفقات لتدعيم صفوف الفريق الكروي للموسم المقبل.

 

كما أصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ؛ قراراً بتعيين عبدالعزيز النهدي؛ مديراً لمركز الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الإعلامي، ومتحدثاً رسمياً باسم النادي.

 

 

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