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تصميم مبهر لـ"دوار رؤية 2030" بالخبر

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:49 ص
تصميم مبهر لـدوار رؤية 2030 بالخبر
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أية حمروشي
 
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دشنت أمانة المنطقة الشرقية، في محافظة الخبر، دوار رؤية 2030 على طريق الكورنيش.

وافتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وعدد من المسؤولين، الدوار الذي يبلغ قطره 120 مترًا.

وتم اقتباس التصميم من طبيعة المملكة الصحراوية والكثبان الرملية، ونفذته مجموعة مستشفيات المانع ضمن شراكة مجتمعية بين الأمانة والقطاع الخاص.

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