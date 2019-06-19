حكايات اليوم.. انقلاب عسكري بالجزائر.. وميلاد "المعلم"

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 19 يونيو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.





ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 19 يونيو، وقوع انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين، فضلًا عن ميلاد المعلم حسن شحاتة.





انقلاب عسكري في الجزائر

في مثل هذا اليوم عام 1965، وقع انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.





أحمد بن بلّة هو أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال، من 15 أكتوبر 1963 إلى 19 يونيو 1965. ناضل من أجل استقلال البلاد عن الاحتلال الفرنسي، وشارك في تأسيس جبهة التحرير الوطني في عام 1954 واندلاع الثورة التحريرية، وبعد الاستقلال أصبح أول رئيس للجزائر المستقلة حتى انقلب عليه وزير الدفاع هواري بومدين.





مقتل عبد العزيز المقرن

و19 يونيو 2004، أعلنت السعودية عن مقتل عبد العزيز المقرن زعيم تنظم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.





وعبد العزيز بن عيسى بن عبد المحسن المقرن المشهور إختصاراً بإسم عبدالعزيز المقرن هو مواطن سعودي من مواليد عام 1974 و هو زعيم تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية حتى مقتله في 18 يونيو 2004 في عملية أمنية في حي الملز في الرياض.





نشأ المقرن في عائلة من الطبقة المتوسطة بالرياض ولم يكمل تعليمه الثانوي. تزوج في سن ال 19 وكان له ابنة واحدة فترك زوجته في حوالي 1988 لمحاربة السوفييت في أفغانستان في وقت لاحق وقاتل في البوسنة والهرسك، وفي سنة 1990 كان يدير تهريب الأسلحة من إسبانيا إلى الجزائر، وقعت معظم تدريبه في معسكرات الجهاديين في أفغانستان، وشارك في حربه ضد القوات إثيوبيه في أوغادين.





ميلاد حسن شحاتة

حسن شحاتة من مواليد 19 يونيو 1947، وهو لاعب كرة قدم مصري سابق ومدرِّب حالي. لعب لنادي الزمالك وكاظمة والعربي وحاز على جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا عام 1970، واعتزل عام 1983.





عمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله ونجح في مع العديد من الأندية المصرية. ونجح شحاتة في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب. ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامّة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعتَبر أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري، وقد قاد المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُّ أكثَرَ منتخب إفريقي حاز على كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية.





كما صعد بالمنتخب المصري إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو ثاني أفضل تصنيف لمنتخبات أفريقيا.





كما حصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب في إفريقيا لعام 2008، وصنف كأفضل مدرب في أفريقيا عام 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين في تاريخ القارة الأفريقية.



