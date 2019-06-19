مواطن يخصص جزء من مزرعته لخدمة أسرة شهيد
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:41 ص
أية حمروشي
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قام مواطن بالتبرع بجزء من مزرعته في محايل، لافتتاح طريق يخدم أسرة الشهيد ” إبراهيم بن محمد عسيري ”.
وجاء ذلك بعد تقرير اللجنة بعدم إمكانية سفلتة الطريق المؤدي لمنزل أسرة الشهيد، لاختراقه الوادي.
ومن جانبه ثمن محافظ محايل المكلف موقف المواطن تجاه جيرانه.
وجاء ذلك بعد تقرير اللجنة بعدم إمكانية سفلتة الطريق المؤدي لمنزل أسرة الشهيد، لاختراقه الوادي.
ومن جانبه ثمن محافظ محايل المكلف موقف المواطن تجاه جيرانه.
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