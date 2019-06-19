مواطن يخصص جزء من مزرعته لخدمة أسرة شهيد

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قام مواطن بالتبرع بجزء من مزرعته في محايل، لافتتاح طريق يخدم أسرة الشهيد ” إبراهيم بن محمد عسيري ”.



وجاء ذلك بعد تقرير اللجنة بعدم إمكانية سفلتة الطريق المؤدي لمنزل أسرة الشهيد، لاختراقه الوادي.



ومن جانبه ثمن محافظ محايل المكلف موقف المواطن تجاه جيرانه.





