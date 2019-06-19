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مواطن يخصص جزء من مزرعته لخدمة أسرة شهيد

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:41 ص
مواطن يخصص جزء من مزرعته لخدمة أسرة شهيد
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أية حمروشي
 
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قام مواطن بالتبرع بجزء من مزرعته في محايل، لافتتاح طريق يخدم أسرة الشهيد ” إبراهيم بن محمد عسيري ”.

وجاء ذلك بعد تقرير اللجنة بعدم إمكانية سفلتة الطريق المؤدي لمنزل أسرة الشهيد، لاختراقه الوادي.

ومن جانبه ثمن محافظ محايل المكلف موقف المواطن تجاه جيرانه.


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