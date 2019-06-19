محمد رمضان يستوحي ديكور تصوير "أنا بابا" من مسلسل "صراع العروش"
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:35 ص
سارة إبراهيم
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور فيديو كليب أغنية "بابا"، التي طرحها النجم محمد رمضان مؤخراً، عبر موقع يوتيوب.
ولوحظ تشابه أجواء تصوير الكليب الذي أخرجه أحمد عبد الواحد، مع تصوير مسلسل الفانتازيا الشهير "صراع العروش"، وذلك من حيث الديكور والملابس.
حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة واحتلت قائمة التريند بعد ساعات من طرحها، وهي من كلمات خالد بدران والحان وتوزيع رامي المصري.
ولوحظ تشابه أجواء تصوير الكليب الذي أخرجه أحمد عبد الواحد، مع تصوير مسلسل الفانتازيا الشهير "صراع العروش"، وذلك من حيث الديكور والملابس.
حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة واحتلت قائمة التريند بعد ساعات من طرحها، وهي من كلمات خالد بدران والحان وتوزيع رامي المصري.
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