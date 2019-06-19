مطالبات في "الشورى" بتحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى شركة وطنية

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انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتليفزيون، واصفين ما تقدمه من محتوى إعلامي بالمتدني والعاجز وغير المدروس، رغم الميزانيات الضخمة الموفرة لها، مطالبين بتحويل الهيئة لشركة وطنية تدعم بالخبرات العالمية لتطوير عملها.



ومن جهته، رأى عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود ما تقدمه الهيئة من محتوى إعلامي بأنه لا يرقى للمستوى المنشود، رغم ما لديها من ميزانيات ضخمة وكوادر وطنية مدعومة بخبرات.



وعلى نحو متصل، أوضح العضو محمد الحيزان، أن الدراسات والبحوث مغيبة تمامًا في أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأن عدم وجود فريق متخصص ومتمكن في البحوث أدى إلى حدوث خلل منهجي في طريقة تصنيف برامج المحطات التلفزيونية.



وفى السياق ذاته، دعا أحد الأعضاء هيئة الإذاعة للتأكد من أن القنوات الرياضية لا تغذي التعصب الرياضي لدى المجتمع، والحرص على اللغة العربية عند تسمية البرامج، في حين طالب عضو آخر بفصل القنوات عن الهيئة وجعلها مستقلة، على أن تكون الهيئة جهة تنظيمية فقط.



وعلى صعيد متصل، لفت الدكتور عبدالله السفياني إلى أن الهيئة ما زالت عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز ومنافس، وأن تقاريرها لا تعكس إنجازاتها على الواقعة.



